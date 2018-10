Konzert

„Realaxtones“ spielen

Kultur Die Konzertsaison im HdJ startet wieder

Herborn Die Band „Realaxtones“ spielt am Freitag, 26. Oktober, ab 20 Uhr im Herborner „Haus der Jugend“ in der Burger Landstraße. Einlass ist ab 19.30 Uhr, der Eintritt kostet sechs Euro. Die sechs Musiker interpretieren Lieder von Stevie Wonder, Marvin Gaye, Terence Trent D’Arby, Sade Adu, Chaka Khan, der „Nils Landgren Funk Unit“, „Incognito“, Grover Washington, Spyro Gyra, Amy Winehouse, George Benson und anderen Musikern aus dem Soul-Pop-Funk-Jazz-Bereich.

