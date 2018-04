„Rennfahrer“ unterwegs

POLIZEI 20-Jähriger muss Führerschein abgeben

Burbach-Holzhausen Weil er zu schell unterwegs war, ist ein 20-Jähriger mit seinem Seat am Freitagnachmittag in der Hickengrundstraße in Holzhausen gegen einen auf einer Verkehrsinsel stehenden Baum gekracht.

Copyright © mittelhessen.de 2018