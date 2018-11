Von Joachim Warlies

„Sie verschwanden nach und nach aus dem Stadtbild“

Antisemitismus Die planvolle antijüdische Kampagne startet in Weilburg 1933 / Die Juden werden Stück für Stück aus der Gesellschaft verdrängt

Weilburg Schon 1933 war es in Weilburg, parallel zu den allgemeinen politischen Veränderungen, zu einer planvollen antijüdischen Kampagne gekommen, die in den Folgejahren noch an Intensität und Ausdehnung zunahm.

