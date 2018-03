Musik

„Sour Crowd Kombinat“ spielen

Musik Konzert in der „Bunten Katze“

Dillenburg/Wetzlar Musik, die den Zuhörern Spaß macht – so lässt sich ein Konzert von „Sour Crowd Kombinat“ kurz beschreiben. Zu hören ist die Band am Samstag, 10. März, ab 20 Uhr in der „Bunten Katze“ (Naunheimer Straße) in Niedergirmes.

