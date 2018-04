Kurs

„Street Dance“ startet

Freizeit Kurs für 13- bis 18-Jährige in Textor-Halle

Haiger Beim Turnverein Haiger beginnt am Mittwoch, 18. April, der Kurs „Street Dance“ für 13- bis 18-Jährige. Die Teilnehmer treffen sich jeweils mittwochs in der Zeit von 19 bis 20 Uhr in der Turnhalle der Johann-Textor-Schule. Übungsleiterin Marina Schmidt möchte mit den Teenagern tolle Choreografien aus der Streetdance-Richtung erarbeiten und bei Interesse auch aufführen.

