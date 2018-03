Kursreihe

„Vergeben lernen“

KURS Wege zur seelischen Heilung finden

Dillenburg Die „Lebensschule Dillenburg“ startet eine neue Reihe unter dem Titel „Vergeben lernen“. Der erste Abend findet am Donnerstag, 15. Februar, ab 19 Uhr in der Adventgemeinde (Rotebergstraße 6) in Dillenburg statt. Der Kurs soll den Teilnehmern dabei helfen, alte Verletzungen loszulassen und sich auf den Weg seelischer Heilung zu begeben. Kursleiter ist Pastor Laurent Mutamba.

