Kursreihe

„Vergeben lernen“

Kursreihe Pastor Laurent Mutamba gibt Tipps

Dillenburg Die Lebensschule Dillenburg lädt zum nächsten Abend der Kursreihe „Vergeben lernen“ für Donnerstag, 9. August, ein. Beginn ist um 19 Uhr in der Adventgemeinde (Rotebergstraße 6) in Dillenburg. Der Kurs soll den Teilnehmern dabei helfen, alte Verletzungen loszulassen und sich auf den Weg seelischer Heilung zu begeben. An diesem Abend geht es um „Die Macht der Erinnerung – wie unser Gedächtnis unsere Gefühle manipulieren kann“. Kursleiter ist Pastor Laurent Mutamba. Die Teilnahme ist kostenlos.

