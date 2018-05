Natur

„Wäller“ wandern wieder

Freizeit Den „Viertälerweg“ um Bad Endbach gehen

Herborn Zu der Tour „Viertälerweg im Lahn-Dill-Bergland“ in und um Bad Endbach lädt der Herborner Westerwald-Verein für Sonntag, 6. Mai, ein. Treffpunkt ist um 9 Uhr der Kallenbachparkplatz in Herborn. In privaten Fahrgemeinschaften geht es zum Bad Endbacher Kurpark. Die Führung übernimmt Bruno Brück. Im Anschluss an die 16 Kilometer lange Rundwanderung besteht die Möglichkeit zur Einkehr.

