Von Klaus Dieter Schwedt

„Worauf sollen wir denn warten?“

Glaube Rund 200 Besucherinnen beim Bezirkstreffen des Frauen-Missions-Gebetsbundes

HERBORN Seit mehr als einem Jahrhundert beten Frauen für Frauen in der Mission. Dass ihre Fürbitte Früchte trägt und Gottes Wort sogar die Guarani-Indianer in Paraguay erreicht, darüber berichtete Marianne Gruhler am Dienstag in Herborn.

