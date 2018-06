159 schaffen am Johanneum das Abi

Bildung Mit Durchschnitt von 2,3 der bislang beste Jahrgang

Herborn 159 junge Menschen haben in diesem Jahr die Abiturprüfungen am Herborner Johanneum-Gymnasium bestanden. Am Samstag haben sie ihre Zeugnisse bekommen und sind verabschiedet worden.

