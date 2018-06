1700 Lebensjahre treffen sich in der Johanneskapelle

Dorfleben Luise Aurand hatte die 85-Jährigen aus der Gemeinde Dietzhölztal nach Ewersbach eingeladen

Dietzhölztal-Ewersbach Ziemlich genau 1700 Lebensjahre haben sich am Wochenende in Ewersbach zusammengetan: Luise Aurand hatte in die alte Johanneskapelle eingeladen.

