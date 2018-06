2. Platz für Ana Maria Nickel beim Pop-Preis

BALLADE Mit "All Of Me" auf das Siegertreppchen

ESCHENBURG-HIRZENHAIN/SIEGEN Am Ende musste sie sich nur der Band "So Izzy" geschlagen geben. Ana Maria Nickel aus Hirzenhain hat im Finale des Deutschen Rock- und Pop-Preises in der Siegerlandhalle in der Hauptkategorie "Best Singer" den zweiten Platz belegt.

