2500 Euro für Kinderhospiz

SPENDE Verein Dilltal-Film unterstützt wichtige Aufgabe

Herborn Jördis Tielsch ist nicht nur eine begnadete Musikerin und Sängerin, sie fungiert auch seit 2015 als Botschafterin der Deutschen Kinderhospizstiftung. In dieser Eigenschaft nahm sie in Herborn einen Scheck in Höhe von 2500 Euro entgegen.

