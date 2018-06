280 Kilometer bis in die Heimat geflogen

Hobby Der Tagessieg geht an die SG Bayer

Haiger/Dillenburg Zum sechsten Wettflug der Altbrieftauben sind 611 Sportbrieftauben der Reisevereinigung (RV) „Dillperle“ am Samstag gestartet. Auflass war um 6.30 Uhr in Neumarkt in der Oberpfalz.

