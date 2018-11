5000 Euro für die Kulturarbeit mit Kindern

Spende Herborner Sparda-Filale unterstützt den jungen Verein, der Jungen und Mädchen fördern möchte

Herborn Eine Spende von 5000 Euro hat am Donnerstag der Leiter der Herborner Sparda-Filiale, Michael Eichler, an den Verein Kinder-Kultur-Zentrum (KiKuZ) übergeben. Was der noch junge Verein erreichen möchte, erklärten Christine Krauskopf und Andreas Stahl.

