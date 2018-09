Baustellen

A45 in drei Nächten gesperrt

Haiger/Dillenburg/ WILNSDORF Während der Arbeiten an der Talbrücke Kalteiche und der beiden B54-Brücken gibt es in diesem Bereich der Sauerlandlinie Baustellen-Fahrstreifen. Deren gelbe Markierungen müssen in drei Nächten bei Vollsperrungen erneuert werden.

