POLIZEI

Abzocke per Rückruf am Handy

DILLENBURG/WETZLAR Die Polizei warnt vor einer Betrugsmasche per Telefon: Täter versuchen, über einen Rückruf per Handy an das Geld ihrer Opfer zu gelangen. Auch aus Mittelhessen sind Fälle des sogenannten „Ping-Calls“ bekannt.

