Von Klaus Dieter Schwedt

Acht Dillenburger Wehren leisten 214 Einsätze

HILFE Dillenburger Feuerwehren ziehen in Hauptversammlung Bilanz

DILLENBURG Die acht Dillenburger Feuerwehren mussten im vergangenen Jahr 214 Einsätzen ausrücken. Das hat der stellvertretende Stadtbrandinspektor Dirk Schumacher in der Hauptversammlung der Wehren am Freitag in Donsbach mitgeteilt.

Copyright © mittelhessen.de 2018