Aktionen planen

Ehrenamt Herborns Jugendforum sucht Mitstreiter

Herborn Das Herborner Jugendforum sucht neue Mitstreiter. Gefragt sind engagierte Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 13 und 21 Jahren, die in Herborn oder einem seiner Stadtteile wohnen oder dort zur Schule gehen. Bei regelmäßigen Treffen sollen alle Belange, die Herborner Jugendlichen auf dem Herzen liegen, besprochen werden. Das nächste Treffen findet am Mittwoch, 14. März, ab 18 Uhr im „Haus der Jugend“ in der Burger Landstraße 12 statt.

