Kurs

Alltagsbegleiter werden

Fortbildung Lehrgang ab 5. November in Haiger

Haiger Der Kreisverband Dillkreis des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) veranstaltet vom 5. November bis 30. Januar den neuen Kurs „Alltagsbegleiter“. Der Lehrgang findet in der Seniorenwohnanlage (Obertor 24) in Haiger statt. Der Kurs vermittelt die Grundlagen und die Qualifikation, um in der stationären Pflege (haupt- und nebenberuflich) als zusätzliche Betreuungskraft in der Alltagsbegleitung zu arbeiten. Alltagsbegleiter stehen über den Tag permanent als Bezugsperson zur Verfügung und organisieren den Alltag einer Pflegegruppe. Der theoretische Unterricht findet immer montags und mittwochs von 8.30 bis 15.30 Uhr statt. Hinzu kommt ein Praktikum.

Copyright © mittelhessen.de 2018