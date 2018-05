Am Muttertag startet die Freibadsaison

Freizeit Vergünstigte Karten nur noch heute

Herborn/Herborn-Schönbach Am Muttertag, 13. Mai, startet die Freibadsaison in Herborn und Schönbach. Die Stadt Herborn bietet dazu nur noch am Mittwoch, 9. Mai, vergünstigte Saisonkarten an.

