Kurz notiert

Après-Ski-Party feiern

Vereine Rund um die Langlaufhütte feiern

Driedorf-Roth Der Verein „Langlaufclub Rother-Berg“ veranstaltet am Samstag, 24. Februar, ab 20 Uhr seine Après-Ski-Party an der Langlaufhütte in Roth. Der Außenbereich der Langlaufhütte ist teilweise überdacht. Der Eintritt frei.

