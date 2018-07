Auf „Taunuslehrpfad“wandern

Freizeit

Dillenburg Der TV Dillenburg lädt für Samstag, 28. Juli, zu einer Wanderung auf dem „Taunuslehrpfad“ ein statt. Treffpunkt für die Wanderer ist um 8.30 Uhr an der Jahnturnhalle in Dillenburg. Von dort geht es in Fahrgemeinschaften zum Parkplatz am Freilichtmuseum Hessenpark in Neu-Anspach, wo die Wanderung um 9.30 Uhr beginnen und später auch wieder enden soll.

