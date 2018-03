Freizeit

Auf die Räder, fertig, los!

Freizeit „Osterbrunnen-Tour“ mit dem ADFC

Herborn Der Kreisverband Lahn-Dill des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) startet am Samstag, 31. März, in die Fahrradsaison. Auf dem Programm steht die „Osterbrunnen-Tour“. Treffpunkt ist um 13 Uhr der Marktplatz in Herborn.

