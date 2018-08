Aus dem Staub gemacht

Polizei Parkplatzrempler in Steinbrücken gesucht

Dietzhölztal-Steinbrücken Am Freitagvormittag hat ein bisher unbekannter Autofahrer in der Dillenburger Straße in Steinbrücken einen auf dem Parkplatz einer Metzgerei abgestellten Seat Arosa beschädigt. Zwischen 7.45 und 12.45 Uhr stieß der Wagen des Unbekannten beim Ein- oder Ausparken gegen den blauen Seat. Auf der vorderen Stoßstange blieb ein Schaden von rund 500 Euro zurück.

