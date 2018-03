JUgenddebatte

Aus fürJakobPfeifer

Dillenburg/Fulda Jakob Pfeifer, Abiturient an der Wilhelm-von-Oranien-Schule in Dillenburg, ist im Landesentscheid des Wettbewerbs Jugend debattiert nicht in die nächste Runde gekommen. Das teilte das Gymnasium auf Anfrage mit.

Copyright © mittelhessen.de 2018