DILLENBURG "Gallensteine - Wann soll man operieren?" lautet das Thema eines Vortrags am Donnerstag (23. Juli) an den Dill-Kliniken in Dillenburg. Die Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie lädt zum Patientenforum um 17 Uhr im Konferenzraum (...)