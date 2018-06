Unfall

Auto kracht in Leitplanke

Dillenburg Glück im Unglück hat am Mittwochmorgen ein 51-jähriger Autofahrer aus Herborn gehabt. Der Mann war mit seinem Seat Ibiza auf der Bundesstraße 277 in Fahrtrichtung Dillenburg unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in die Leitplanke krachte.

