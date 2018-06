BMW angefahren

POLIZEI Unfallverursacher flüchtet in Haiger

HAIGER Unbekannte haben am Donnerstag einen auf dem Karl-Löber-Platz in Haiger abgestellten grauen 3er BMW beschädigte. Die Täter schlugen zwischen 11.20 und 11.50 Uhr in der Hauptstraße zu.

