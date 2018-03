Bärenstarker Blues schmeckt "wild"

Livemusik "Prinz Grizzley and his Beargaroos" erfreuen in der Dillenburger "Erbse"

DILLENBURG Für einen sehr stimmungsvollen Trip durch die Welt des Blues und Country hat am Mittwoch die österreichische Band „Prinz Grizzley and his Beargaroos“ in der „Erbse“gesorgt.

