Band ist am Freitag in Haiger „auf Draht“

Unterhaltung „On Line“ rockt ab 19 Uhr auf dem Marktplatz

Haiger Mit „auf Draht“ übersetzen die sieben Musiker von „On Line“ ihren Namen. Was dahinter steckt, werden die Besucher von „Freitags live in Haiger“ am 4. August auf dem Marktplatz erleben können.

Copyright © mittelhessen.de 2018