Freizeit

Bei IVV-Tour mitwandern

Herborn-Seelbach Die Wanderfreunde Aartal Herborn-Seelbach richten am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Oktober, zum 39. Mal ihre Internationalen Volkswandertage (IVV) aus. Start und Ziel ist die Mehrzweckhalle in Herbornseelbach. Die Teilnehmer können an den beiden Tagen von 7.30 bis 12 Uhr auf die Strecken starten. Zielschluss ist um 16 Uhr. Drei Strecken (5, 10 und 20 Kilometer) stehen zur Auswahl.

