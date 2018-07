Polizei

Bei Wagen Radmuttern gelöst

Haiger Nach einem sogenannten „gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr“, der sich bereits vor einer Woche in der Haigerer Kernstadt abspielte, bittet die Dillenburger Polizei um Mithilfe. Unbekannte hatten Radmuttern an einem VW-Bus gelockert.

