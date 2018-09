Beim Holzverkauf zusammenarbeiten

Kommunalpolitik Bildungsthemen sammeln

Driedorf-Mademühlen Im Dorfgemeinschaftshaus in Mademühlen mussten noch zusätzliche Stühle herbeigeschafft werden. So groß war das Interesse an Themen, die in der Sitzung des Gemeindeparlamentes diskutiert werden sollten.

Copyright © mittelhessen.de 2018