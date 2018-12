Ben Menges ist neuer Sport-Coach

Integration Vermittler zwischen den Vereinen und den geflüchteten Menschen

HAIGER Der Sport-Coach kümmert sich in den Kommunen ehrenamtlich in der Flüchtlingsarbeit darum, dass Asylbewerber Sportvereinen beitreten können und bei Fragen kompetent beraten werden. In Haiger ist dafür Ben Menges der neue Ansprechpartner.

