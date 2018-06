Von Katrin Weber

Bender steht Rede und Antwort

Politik Bürgermeister stellt sich den drei offenen Fragen des Akteneinsichtsausschusses

SINN Vor etwa einem halben Jahr hat der Akteneinsichtsausschuss in Sinn das Buch zugemacht. Neun Beschwerden sah man als beanstandungsfrei an. Nun gab Bürgermeister Hans-Werner Bender (parteilos) in der Gemeindevertretung drei noch offene Sachstandberichte.

