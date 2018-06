Benedikt Brück berichtet von Erlebnissen in Kenia

MISSION Ein Jahr für Diguna unterwegs

Eschenburg-Hirzenhain Nach einem einjährigen Auslandseinsatz in Ostafrika ist der Hirzenhainer Benedikt Brück wieder in seinen Heimatort zurückgekehrt. Von seinen Erlebnissen berichtet er am Sonntag, 17. Juni, ab 10.30 Uhr in der Ortskirche in einem Gottesdienst.

