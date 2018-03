Berufsschulen starten mit der „Lernfabrik 4.0“ durch

BILDUNG Förderverein unterstützt Zukunftsarbeit mit 52 000 Euro / Udo Bretthauer bleibt Vorsitzender

DILLENBURG Die Industrie 4.0 zieht in die Beruflichen Schulen in Dillenburg ein. Eine Lernfabrik soll als Kompetenzzentrum für die Aus- und Weiterbildung in diesem Bereich zur Verfügung stehen.

Copyright © mittelhessen.de 2018