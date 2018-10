Betreuung für 17 weitere Grundschüler beschlossen

Dillenburg- Frohnhausen Unter der Regie der Kindertagesstätte „Flohkiste“ in Frohnhausen wird es eine zweite Betreuungsgruppe für Schüler geben. Sie soll am 1. November in einen Raum in der Turnhalle der Goldbachschule einziehen.

