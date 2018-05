Freizeit

Blasmusik und Gegrilltes

GESELLIGKEIT „Blechgeroisl“ spielt zum Frühschoppen

Siegbach-Oberndorf Wer sein Dirndl oder seine Lederhose ausführen möchte, ist am Pfingstsonntag, 20. Mai, ab 11.30 Uhr in der in der Gaststätte „Zur Linde“ (Tringensteiner Straße 7) in Oberndorf genau richtig. Die Blaskapelle „Blechgeroisl“ aus Bicken spielt dort zum Frühschoppen auf. Dazu gibt es Gegrilltes, Erdbeerbowle, Eis, Flammkuchen sowie Kaffee und Kuchen in der Gaststätte und im Biergarten. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.

