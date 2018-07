Blechmusik im „Herbstlabyrinth“

Konzert „Kultursommer“ in der Höhle

Breitscheid „Kultursommer in Mittelhessen“ ist am Samstag in der Breitscheider Tropfsteinhöhle „Herbstlabyrinth“ angesagt gewesen. 40 Zuhörer, wollten in zwei damit ausverkauften Konzerten hören, wie Blech in der Höhle klingt.

