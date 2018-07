Blitz schlägt ein und beschädigt Dach

GEWITTER Feuerwehr verhindert Brand

Aßlar Bei einem kurzen, aber schweren Gewitter mit unwetterartigen Regenfällen ist am Samstagnachmittag in der Aßlarer Bergstraße der Blitz in das Dach eines Wohnhauses eingeschlagen.

