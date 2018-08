Blitz und Donner – und endlich Regen

Dillenburg Nach der südländischen Hitze kam das Gewitter und brachte in etlichen Teilen Hessens Abkühlung. Am Mittwoch gegen fünf Uhr hat Sebastian Haas aus Frohnhausen dieses beeindruckende Foto von dem Gewitter über Dillenburg gemacht. „Es ist immer etwas Besonderes, dieses Naturschauspiel abzulichten, und ein bisschen Glück gehört sicher auch dazu“, sagt der Fotograf, dem es gelungen ist, die energiegeladenen Blitze vor einem violetten Himmel einzufangen. Das Wetter soll sich in den nächsten Tagen in Richtung angenehmer Temperaturen ändern. (red/Foto: Haas)