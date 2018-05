Konzert

Blues, Folk und Country

KONZERT „Fred & Val“ spielen im „Schwarzen Adler“

Dillenburg Das Blues-Folk-Duo „Fred & Val“ tritt am Samstag, 5. Mai, ab 21 Uhr im „Schwarzen Adler“ am Hüttenplatz 13 in Dillenburg auf.

