In eigener Sache

Chefredakteur ist heute am Lesertelefon

In eigener Sache Zwischen 15 und 17 Uhr

Wetzlar Die erste neue Wochenendausgabe Ihrer Tageszeitung ist am Samstag erschienen. Was hat Ihnen gefallen, was hat Ihnen gefehlt und was wünschen Sie sich, liebe Leserinnen und Leser? Chefredakteur Dr. Uwe Röndigs (Foto) ist heute zwischen 15 und 17 Uhr für Sie am Lesertelefon und beantwortet Ihre Fragen, hört sich Kritik an und nimmt Anregungen entgegen unter (0 64 41) 95 91 77.

Copyright © mittelhessen.de 2018