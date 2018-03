Christinnen in aller Welt beten gemeinsam

Glaube Weltgebetstag wird in über 170 Ländern gefeiert / Partnerland diesmal Surinam / Gottesdienste in der Region

Dillenburg/Haiger/ Herborn Traditionell findet am ersten Freitag im März der Weltgebetstag statt. In über 170 Ländern rund um den Erdball werden Gottesdienste nach einer einheitlichen Liturgie gefeiert. Am Freitag, 2. März 2018 findet der nächste Weltgebetstag statt.

