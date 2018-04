Classic-Rock hören

Konzert „Bourbon Room“ in der „Alten Brauerei“

Dietzhölztal-Ewersbach Die Classic-Rock-Band „Bourbon Room“ aus Wetzlar spielt am Montag, 30. April, ab 21 Uhr in der „Alten Brauerei“ (Hallstraße 4) in Ewersbach. An diesem Abend will die Band gemeinsam mit dem Publikum den „Rock in den Mai“ feiern.

