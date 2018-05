Clio kracht in Leitplanke

POLIZEI Fahrer hat 2,2 Promille Alkohol im Blut

Eschenburg-Wissenbach In einer Leitplanke hat am Montagmorgen die Promillefahrt eines 24-Jährigen geendet. Der Mittenaarer war gegen 0.35 Uhr auf der B 253 mit seinem Renault Clio von Wissenbach in Richtung Eibelshausen unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und in die Fahrbahnbegrenzung krachte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an.

Copyright © mittelhessen.de 2018