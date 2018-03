DRIEDORF Zusammenstoß in der Biegestraße in Driedorf: Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 12 000 Euro.Ein 29-jähriger Herborner war am Mittwochmittag gegen 11.35 Uhr mit seinem Audi im Ort unterwegs. Als er in die Haigerer Straße (...)