Das „Radhaus Nord“ hat in Burg eröffnet

Wirtschaft Mit Verkauf, Werkstatt und Service

Herborn-Burg Nach einer ausgiebigen Planungs- und Umbauphase hat Robert Krososka in der vergangenen Woche direkt am Kreisverkehr vor den früheren Eisenwerken in Burg ein Fahrradgeschäft in der Junostraße 1 eröffnet. Es heißt „Radhaus Nord“.

